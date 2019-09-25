Ханой, , 09:37 — REGNUM Государственная корпорация PetroVietnam и ее партнеры планируют построить первый во Вьетнаме терминал сжиженного природного газа. Начало строительства планируется на следующий месяц. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание VNExpress.

Сообщается, что терминал будет построен в провинции Бариа-Вунгтау и начнет свою работу в 2022 г. Терминал будет производить один миллион тонн сжиженного природного газа в год после запуска его первой фазы в 2022 г. После запуска второй фазы проекта в 2023 г. производительность увеличится в три раза.

Сжиженный природный газ из терминала будет поступать на электростанции Нёнчать-три и Нёнчать-четыре, которые также планируется запустить в 2022 и 2023 г. Согласно плану развития газовой промышленности до 2025 г. с видением на 2035 г., планируется построить шесть подобных терминалов, общая стоимость которых превысит шесть миллиардов долларов.