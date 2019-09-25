Уфа, , 08:31 — REGNUM 50 лотов на аукционы по продаже права заключения договоров купли-продажи лесных насаждений выставило министерство сельского хозяйства Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.

По словам чиновников, аукционы пройдут 16 октября 2019 г. Заявки на участие в них принимаются с 25 сентября по 10 октября 2019 года.

На аукционы выставлены 50 лотов с общим объемом заготовки леса в 44,448 тыс куб.м. в Архангельском, Белебеевском, Бирском, Бурзянском, Дуванском, Инзерском, Уфимском, Иглинском и Нуримановском лесничествах.