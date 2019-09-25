Вашингтон, , 08:33 — REGNUM После сообщений о решении Конгресса начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа фондовые индексы на американских биржах ценных бумаг заметно снизились, передает Reuters.

По результатам торгов за 24 сентября индекс S&P 500 снизился до 2966,6 (на 0,84%), индекс Dow Jones — до 26 807,77 (на 0,53%), а индекс Nasdaq Composite показал самое больше падение — до 7 993,63 (на 1,46%).

Сообщается, что таким образом рынки отреагировали на сообщение о начале процедуры импичмента американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале процедуры импичмента заявила спикер Палаты представителей США и член Демократической партии Нэнси Пелоси.