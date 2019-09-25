Новосибирск, , 08:16 — REGNUM Сибирская концессионная компания (входит в группу «ВИС») получила разрешение на реконструкцию путепровода в рамках концессии по строительству четвёртого (платного) моста в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в компании, это первое разрешение на работы в рамках возведения нового моста, выданное мэрией города.

Документ подразумевает реконструкцию части путепровода в створе Зыряновской улицы на правом берегу реки Обь. Работы по подготовке выделенной территории должны быть завершены муниципалитетом до конца ноября. После этого концессионер приступит к работам. Начать реконструкцию планируется до конца 2019 года.

Путепровод включает четыре автомобильные полосы и два трамвайных пути. Реконструкция будет выполняться поэтапно и с обеспечением бесперебойного движения трамваев. Кроме того, в рамках реконструкции путепровода пройдёт переустройство части коммуникаций РЖД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сибирская концессионная компания и Газпромбанк подписали соглашения об открытии финансирования концессии по созданию четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске на общую сумму 2,4 млрд рублей.

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