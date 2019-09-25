Москва, , 08:05 — REGNUM Вопрос обслуживания бесхозяйных газовых сетей в Северо-Кавказском федеральном округе стоит наиболее остро, поскольку в регионе находится почти половина всей инфраструктуры без присмотра, сообщила пресс-служба компании «Газпром».

"Общая протяженность газовых сетей, не имеющих собственника (бесхозяйные сети) и не обсуживающихся надлежащим образом, составила на 1 марта 2019 года 6 651 км. Особенно остро вопрос стоит в Северо-Кавказском федеральном округе, на который приходится 48% от протяженности этих бесхозяйных сетей», — говорится в сообщении.

Вопрос о проведении инвентаризации и запуске процедуры передачи газовых сетей организациям накануне рассмотрел совет директоров Газпрома. Отмечается, что на следующем этапе будут подготовлены предложения по улучшению ситуации. В частности, Газпром предлагает сократить срок учёта объектов газового хозяйства в качестве бесхозяйных с одного года до трех месяцев.

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