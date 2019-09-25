Оренбург, , 07:56 — REGNUM В Оренбургской области 280 домов исключили из программы капитального ремонта в связи с изменениями, которые внесены в областной закон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде модернизации ЖКХ по Оренбуржью.

Согласно поправкам в местное законодательство, из состава программы выведены дома, в которых находится по четыре квартиры. Жителям таких домов направлены извещения том, что с них прекращают брать плату за капремонт.

Ранее внесенные средства на капитальный ремонт для владельцев квартир в исключённых из программы домах будут возвращены. Для возврата денег необходимо подать заявление в Фонд модернизации ЖКХ по региону. Уже поступило более 200 обращений.