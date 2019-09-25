Москва, 25 сентября 2019, 07:55 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу имущественного комплекса ФГУП «Почта России», сообщается на сайте правительства РФ.
Читайте также: Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Согласно распоряжению, АО «Почта России» станет преемником одноименного ФГУП, 100% его акций принадлежат государству.
До 1 октября 2020 года должна произойти государственная регистрация нового акционерного общества, «Почта России» должна завершить оформление прав на имущество.
Также распоряжением правительства утвержден новый устав АО «Почта России» с капиталом в 15,8 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, «Почта России» реорганизуется в акционерное общество. Это делается для того, чтобы наладить более эффективную работу организации.
Подробнее: «Почта России» создаст сеть из 38 логистических почтовых центров