Москва, , 07:34 — REGNUM Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства для обсуждения актуальных проблем, сообщается на сайте Кремля.

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Тема очередного совещания с правительством РФ — меры по повышению доходов граждан.

Также будут обсуждаться меры по ускорению экономического роста и ряд актуальных текущих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса 27% жителей России, говоря о величине своего заработка, испытывают отрицательные эмоции. Гордятся своей зарплатой лишь 9%.

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