Уфа, , 07:33 — REGNUM Объем погруженной продукции, произведенной в Башкирии, увеличился в сравнении с прошлым годом. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы правительства Башкирии, за 8 месяцев погрузка товаров, которые были произведены в республике, превысила 14 млн тонн. Это на 2,6% выше аналогичного периода 2018 года.

По словам чиновников, это достигнуто благодаря повышению качества транспортного обслуживания и эффективности логистики, в том числе за счет работы центров продаж услуг. Отмечается, что через эти центры на дорогу привлечено дополнительно 437 тыс. тонн грузов.

Кроме этого, предприятиями куйбышевской железной дороги в бюджеты и внебюджетные фонды Башкирии перечислено более 1 млрд рублей налоговых отчислений.