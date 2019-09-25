Москва, , 07:22 — REGNUM Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), сообщается на сайте Кремля.

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Главные темы конгресса — «Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей».

На форум съехались более 600 участников, представляющих 168 стран. Конгресс ИНТОСАИ проходит с 23 по 28 сентября в выставочном комплексе «Манеж» в Москве.

Как сообщает ИА REGNUM, Международная организация высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) объединяет высшие органы финансового контроля в странах ООН. Её членами являются 194 высших органа финансового контроля.

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