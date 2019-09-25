Висбаден, Германия, , 07:19 — REGNUM Германия готова оказать финансовую поддержку базирующейся в Гессене авиакомпании Condor, дочернему предприятию обанкротившейся компании Thomas Cook, передает канал n-tv.

Правительство ФРГ заверило Condor, что может предоставить кредит на шесть месяцев в размере €380 млн для спасения компании. Гессен готов выделить для этой цели свыше €190 млн. Однако сначала свое согласие на выделение кредита должна дать Европейская комиссия.

Ожидается, что Condor сможет продолжить свою деятельность и станет независимым от Thomas Cook. Таким образом, 4,9 тыс сотрудников не потеряют работу.

Как сообщало ИА REGNUM, старейшая британская авиакомпания Thomas Cook объявила о банкротстве и отмене рейсов в ночь на 23 сентября. К этому моменту в отпусках по всему миру находились около 600 тыс. ее клиентов.

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