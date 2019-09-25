Москва, , 07:19 — REGNUM Российские компании отчитались перед Росстатом о планах на увольнение своих сотрудников до конца сентября. Всего, по собранным данным, без работы останутся, как минимум, 51,6 тысяч человек, передают Известия.

Издание, ознакомившись с отчетными данными, обратило внимание на графу «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде». В нее вносят сведения о тех, кого планируется уволить по сокращению штатов или в связи с ликвидацией компании.

Сообщается, что данная графа не учитывает тех работников, которые будут уволены в связи уходом на пенсию или окончанием срока трудового договора. Также отмечается, что данную отчетность не подают представители малого бизнеса, а часть компаний предпочитает вместо проведения процедуры сокращения штатов вынуждать сотрудников расторгать договор по своей инициативе.

Как передавало ИА REGNUM, по данным Минтруда, за неделю с 11 по 18 сентября в России безработица сократилась на 0,7%.