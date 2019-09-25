Пекин, , 07:16 — REGNUM Новый международный аэропорт «Дасин», один из крупнейших в мире, открыли 25 сентября в Пекине. Об этом сообщает издание China daily.

Уже 25 сентября воздушная гавань, расположенная в 46 км от центра Пекина, примет первые рейсы. Официально аэропорт введут в эксплуатацию 30 сентября. Первый терминал, напоминающий по форме звезду с пятью лучами, сможет принимать 45 млн пассажиров в год.

В строительство вложено около $11, 7 млрд. Новый аэропорт призван разгрузить гражданские воздушные коридоры основной пекинской воздушной гавани «Шоуду».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября состоялся осмотр системы подъема водопропускных труб, сооруженной в ведущем к аэропорту «Дасин» инженерном тоннеле.

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