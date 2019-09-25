Москва, , 07:11 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 24 сентября подешевел на 3,23%, до $62,37. Активная фаза снижения началась с открытием европейской сессии. Давление на цены на нефть продолжали оказывать сообщения о том, что Саудовская Аравия может восстановить добычу нефти быстрее, чем ожидалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти

Помимо новостей о Саудовской Аравии, давление на нефтяной рынок могли оказать новости о жесткой риторике президента США Дональда Трампа в отношении Китая на Генассамблее ООН.

Трамп в очередной раз обвинил Китай в манипулировании валютной и краже интеллектуальной собственности в преддверии переговоров. Его заявления снизили оптимизм инвесторов в отношении скорейшего разрешения торгового спора двух стран.

Сегодня, 25 сентября, минэнерго США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Согласно данным API, запасы сырой нефти увеличились на 1,38 млн.

Сегодня по нефти ожидается коррекционное движение в район $63,50. Если продавцы активизируются, то погонят курс к уровню $60,64.

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