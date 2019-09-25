Москва, , 07:12 — REGNUM Россия не собирается изменять количество экспортеров газа на Украину. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

Для расширения списка поставщиков газа (кроме Газпрома) необходимо будет изменить российское законодательство, что, по словам Новака, Россия делать не намерена.

«У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению», — сообщил Новак.

При этом он пояснил, что европейское законодательство не ограничивает доступ к газотранспортной инфраструктуре.

Напомним, ранее украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев будет рассматривать возможность поставки газа из РФ. Он отметил, что закупаться газ может не только у «Газпрома».

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