Оренбург, , 06:56 — REGNUM В Оренбургской области общая сумма задолженности предприятий жилищного сектора за энергоресурсы составила 1,18 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

Задолженность за тепловую энергию отмечена на уровне 0,54 млрд рублей, за электроэнергию — 0,64 млрд рублей.

Из-за огромной задолженности за энергоресурсы гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер обратился к главам муниципалитетов с просьбой взять на особый контроль ситуацию. Он назвал объем долга колоссальным и подчеркнул, что задолженность за потребленные энергоресурсы лишает энергетиков основного источника финансирования ремонтов, реконструкций, заработной платы, покупки топлива для станций. Как следствие, под угрозой подготовка муниципальных образований к отопительному сезону.

В антирейтинг вошли жилищно-коммунальные организации и посредники-перепродавцы энергоресурсов. Самый крупный долг среди неплательщиков отмечен у ООО «Водоканал города Орска» — 138 млн рублей.