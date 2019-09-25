Кемерово, , 06:51 — REGNUM На возведение и оформление новогоднего ледяного городка в Заводском районе Кемерова городские власти готовы потратить более миллиона рублей. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Услуги, предоставляемые авторами (писателями, композиторами, скульпторами и др.) за исключением исполнителей артистов, кроме работ на объектах культурного наследия» обойдутся местному бюджету в 1 208 648 рублей.

За эти деньги исполнитель должен будет изготовить ледяные аттракционы, сделать ледяную горку, реставрировать фигуры из пенополистирола, установить металлическое ограждение городка и пр.

Место размещения городка: центральная часть ул. Патриотов в Заводском районе Кемерова.

Срок выполнения контракта — до 22 декабря 2019 года. Аукцион пройдёт 4 октября.