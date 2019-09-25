Екатеринбург, , 07:00 — REGNUM Администрация Екатеринбурга обратилась в арбитражный суд с иском к художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады и известному барду Александру Новикову. Информация о нём размещена в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области и сумма иска составляет 1,6 млн рублей.

Заявление к производству пока не принято. Также не известны подробности исковых требований.

Напомним, что это не первый иск администрации Екатеринбурга к Александру Новикову. Так в начале 2019 года подан иск о признании барда банкротом. Сумма иска — 1,3 млн рублей и он будет рассматриваться в суде города Москвы.

Ещё ранее, в сентябре 2018 года, мэрия Екатеринбурга подавала иск к Александру Новикову по задолженности за аренду участка земли, на которой расположен дом № 38 по улице Малышева. Сумма иска составляла около миллиона рублей. Претензии удовлетворены частично, однако Александр Новиков оспорил решение первой инстанции.