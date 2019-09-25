Хабаровск, , 06:39 — REGNUM Комиссия по регулированию добычи анадромных рыб приняла решение остановить промышленный лов кеты в Амуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Это решение было связано с тем, что в текущем году осенняя кета зашла в Амур в крайне малых количествах, не способных удовлетворить производственные мощности рыбозаводов, расположенных в бассейне Амура. Установленная ранее квота на вылов составляла 13 136 тонн, однако, рыба в таких объёмах не пришла.

Представителей коренных народов и рыбаков-любителей запрет на вылов не коснулся.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме рыбопромышленники добыли более 8 700 тонн красной рыбы, что является лучшим показателем за последние годы.