Нижний Новгород, , 05:57 — REGNUM Администрация Нижнего Новгорода, вероятно, побила судебный рекорд — за день ею было подано к одному и тому же ответчику 13 исков. Все иски поступили в арбитраж 18 сентября 2019 года, ответчиком по ним выступило муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Коммунальное хозяйство», к которому иски на разные суммы уже комплектом подавались в середине июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во всех делах речь идёт о взыскании долгов, администрация Канавинского района Нижнего Новгорода выступает третьим лицом. Часть дел уже принята в рамках упрощенного производства. Суммы разные — от 24 до 369 тыс. рублей.

В середине июня 2019 года мэрия уже судилась с предприятием, тогда также была разом подана серия исков. Речь шла в том числе о взыскании убытков «в связи с ненадлежащим выполнением работ по контракту от 21.12.2016 года». В декабре 2015 года администрация района подписала с муниципальным предприятием контракт на работы по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства в 2017 году.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие «Коммунальное хозяйство» учреждено 19 августа 2002 года мэрией города. В задачи входила деятельности по чистке и уборке. Уставный капитал компании — 100 тыс. рублей, и. о директора с февраля 2019 года — Евгений Соловых. Он также числится директором фондов развития Канавинского и Советского районов Нижнего Новгорода.