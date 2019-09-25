Барнаул, , 05:56 — REGNUM Сегодня, 25 сентября, официально стартовал отопительный период в Бийске и Барнауле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском филиале ООО «Сибирская генерирующая компания», такое решение приняли муниципальные власти.

«Сибирская генерирующая компания с сегодняшнего дня начинает подачу тепла в социальные учреждения городов. Чтобы соблюсти гидравлический режим и избежать сбоев и повреждения оборудования, ежегодно запуск отопления начинается постепенно. Первыми тепловую энергию получат социальные объекты: детские сады, школы и медицинские учреждения. Подача тепла в жилые дома носит заявительный характер, поэтому, для жилого фонда включат отопление, согласно дате, установленной на общем собрании собственников жилья», — пояснили энергетики.

Барнауле всех потребителей планируют подключить к отоплению в течение семи дней.

«Столько же уйдёт на запуск тепловой энергии в Бийске. Там все тепломагистрали уже заполнены и поставлены на циркуляцию», — подчеркнули в СГК.

Сибирская генерирующая компания вела подготовку к ОЗП 2019−2020 годов на протяжении всего межотопительного сезона. На ремонт оборудования Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 было направлено 897 млн рублей и 431 млн рублей — для обновления агрегатов Бийской ТЭЦ. В краевой столице СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ на тепловых сетях — до 1,2 млрд рублей. В Бийске на ремонты подземных коммуникаций направили 80 млн рублей. Работы удалось выполнить в заявленном объёме, — отмечается в официальном сообщении СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, запасы топлива в Бийске и Барнауле были пополнены заранее. По данным на начало сентября, на угольных складах станций хранится в 3−3,5 раза топлива больше, чем установлено нормативом. С началом отопительного сезона управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно произвести пуско-наладочные работы на внутридомовых системах отопления для своевременной подачи тепла потребителям. Если отопления в доме нет — необходимо обратиться в свою управляющую организацию.