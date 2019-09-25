Нижний Новгород, , 05:07 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил иск о банкротстве фигуранта громкого скандала, связанного с поставкой дизельного топлива муниципальному автоперевозчику Нижнего Новгорода. Банкротства ООО «Нефтьсервис-НН» добивается частное лицо. Иск пока не принят к производству и дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление 20 сентября 2019 года в суд подала Елена Белякова. Сумма претензий составила 67 861 768,99 рубля. В феврале 2019 года суд уже возвращал Беляковой заявление о выдаче судебного приказа на взыскание с ООО 353 тыс. рублей. Тогда речь шла о долге по договору на оказание юридических услуг и процентах за пользование чужими денежными средствами.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в октябре 2015 года, с октября 2016 года её директор — Виктор Макаров, который с апреля 2019 года также является единственным владельцем ООО.

Данная компания также фигурирует как поставщик дизельного топлива крупнейшему автоперевозчику столицы региона — муниципальному предприятию «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ). Договор был заключён с компанией как с единственным поставщиком в конце декабря 2016 года и должен был действовать до конца июня 2017 года. Исполнитель обязался поставить топливо по отпускной цене 32 рубля за литр — именно её и согласовали власти. Спустя некоторое время поставщик предложил второй стороне заключить дополнительное соглашение, в котором цена топлива выросла до 36 рублей. НПАТ согласился, но подобные манипуляции с администрацией не согласовали, что и стало основанием для последующего иска о расторжении допсоглашения. В июле 2019 года иск был удовлетворён — допсоглашение расторгли и обязали вернуть перевозчику более 17,446 млн рублей, но ответчик не согласен с ним и обжалует вердикт. Жалобу вышестоящая инстанция рассмотрит 23 октября 2019 года.

Помимо этого, в конце августа 2019 года стало известно, что по делу о поставке дизтоплива, в числе которого оказалось и некачественное, возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Его расследование продолжается, а ущерб оценили в свыше 193 млн рублей.

Для справки: дизельное топливо в Нижнем Новгороде на середину сентября 2019 года стоило 45,25 рубля за литр, подорожав на 4% к соответствующей дате 2018 года.

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