Южно-Сахалинск, , 04:16 — REGNUM В Тымовском районе Сахалинской области уже в этом году первые котельные запустят на сжиженном природном газе. В мае 2020 года переведут на СПГ центральную котельную Невельска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Постепенно все отдалённые населённые пункты Сахалина будут обеспечены голубым топливом. Высокая популярность СПГ связана с экологической безопасностью и экономической выгодой этого вида топлива. Сегодня только 34% сахалинцев и курильчан пользуются природным газом!», — пояснили в островном правительстве.

Кроме котельных, на газ переходят и автовладельцы — предусмотрены компенсации на переоборудование, снижение налоговой нагрузки.

В Сахалинской области сегодня производится около 3,6% мирового объёма сжиженного природного газа. При этом доля сахалинского СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет почти 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил повысить вдвое уровень газификации населённых пунктов региона до 2021 года.