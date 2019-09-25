Благовещенск, , 03:30 — REGNUM На возведение пункта пропуска через границу возле трансграничного моста через Амур, власти Приамурья получат из федеральной казны 1,6 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На мосту «Благовещенск — Хэйхэ» приступили к бетонированию проезжей части

Постановление об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Пункт пропуска будет построен у моста, соединяющего Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Финансирование пройдёт в четыре этапа до 2022 года. Государственным заказчиком станет казённое учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».

Строительство моста через Амур началось 18 декабря 2016 года, весной 2019 года прошла стыковка пролётов моста. С российской стороны протяженность перехода составила 540 метров. К ней ведут 13 км подъездных путей.

Китайская часть моста меньше и составляет вместе с дорогами 5,9 километра. Ожидается, что в декабре 2019 года мост будет готов. Его запустят в 2020 году с временным пунктом пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года на трансграничном мосту Благовещенск — Хэйхэ началось бетонирование проезжей части.