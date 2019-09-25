Красноярск, , 02:18 — REGNUM Совокупные расходы на реформирование и модернизацию ЖКХ в Красноярском крае планируется увеличить почти на 386 млн рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания Красноярского края по итогам обсуждения корректировки краевого бюджета 2019 года.

«Исторический момент», — прокомментировал министр финансов региона Владимир Бахарь ситуацию с возникновением профицита, когда доходы края превысили расходы на 5,5 млрд рублей.

Значительная часть добавки поступлений в краевую казну обеспечена конъюнктурным «подарком» — значительным ростом рыночных цен на экспортируемый регионом палладий.

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Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев представил комитету Законодательного Собрания планы направления части дополнительных средств на краевую госпрограмму «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» — 386 млн рублей. В числе которых, например, 3,5 млн рублей пойдет на оптимизацию водоснабжения Енисейска, отметившего в этом году 400-летний юбилей.

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