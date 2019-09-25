Красноярск, , 01:44 — REGNUM Около половины увеличения дохода бюджета Красноярского края обеспечил значительный (на 40%) рост рыночной цены на палладий, сообщается на сайте Законодательного собрания Красноярского края.

Отчет, опубликованный по итогу заседания комитета по промышленной политике, транспорту и связи регионального парламента так и озаглавлен — ЭФФЕКТ ПАЛЛАДИЯ.

По словам вице-премьера — министра финансов края Владимира Бахаря, традиционные осенние корректировки основного финансового документа региона предусматривают значительное увеличение доходов — почти на 30 млрд рублей, из которых 5,5 млрд составляют безвозмездные поступления, а 24 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы. Расходная часть также увеличивается на 6,8 млрд рублей.

Из налоговой части прибавки, основная — 20 млрд — обеспечена поступлениями от налога на прибыль. Которая, в свою очередь, наполовину обеспечена значительным (на 40%) ростом рыночных цен на палладий, экспортером которого является Красноярский край.

С учетом корректировки, бюджет Красноярского края 2019 года приобретает следующие параметры: доходы — 259,3 млрд рублей, расходы — 253,8 млрд рублей, профицит бюджета — 5,5 млрд рублей.

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