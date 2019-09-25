Ашхабад, , 01:33 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения присвоила референс-лаборатории вирусологии центра общественного здоровья и питания Туркмении статус Национального центра по гриппу и включила ее в глобальную систему ВОЗ. Об этом сообщает министерство здравоохранения и медицинской промышленности.

При содействии Европейского регионального бюро ВОЗ в Туркмении также налажена системная работа по профилактике и диагностике вируса гриппа, контролю над его распространением в соответствии с международными стандартами.

В минздраве отмечают, что успехи Туркмении в сфере охраны здоровья населения и ликвидация в стране целого ряда инфекционных заболеваний, признаны Всемирной организацией здравоохранения. При этом чиновники ВОЗ рекомендовали странам региона перенимать опыт туркменских медиков.