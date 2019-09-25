Бишкек, , 00:56 — REGNUM В январе — июле 2019 года объем взаимной торговли Киргизии с другими странами-участницами Евразийского экономического союза составил около $1 млрд 445,2 млн (92,4 млрд рублей), что на 9,5% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета. .

По официальным данным, за семь месяцев текущего года Киргизия экспортировала в государства ЕАЭС товары на более чем $314,3 млн (около 20,1 млрд рублей) и импортировала на сумму свыше $1 млрд 130,8 млн (свыше 72,3 млрд рублей)

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, товарооборот с которой в январе — июле 2019 года составил чуть больше $865,1 млн (55,3 млрд рублей), снизившись в сравнении со сходным периодом 2018 года на 18,7%.

Затем следует Казахстан — чуть больше $547,1 млн (около 35 млрд рублей), торговля выросла на 9,5%. С Белоруссией Киргизия наторговала почти на $32,7 млн (около 2,1 млрд рублей), что меньше прошлогоднего показателя на 1,4%.

А с Арменией и того меньше — лишь на $245,9 тысячи (15,7 млн рублей), при этом товарооборот упал на 32%.