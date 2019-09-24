Великий Новгород, , 22:54 — REGNUM По итогам форума «Среда для жизни» Великий Новгород получит уникальный дизайн-код в подарок. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом мэр города Сергей Бусурин заявил 24 сентября на пресс-конференции.

По его словам, дизайн-код — рекомендации по единообразию оформления фасадов, вывесок, наружной рекламы, остановочных комплексов — подарят городу госкорпорация «Дом. РФ» и КБ «Стрелка».

Бусурин отметил, что создание дизайн-кода — длительная и дорогая работа, при этом Великий Новгород стал пятым городом в России, который получит его в подарок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четвёртый форум «Среда для жизни» состоялся в Великом Новгороде с 19 по 21 сентября. В рамках этого форума в городе также впервые проводились «Дни лидеров муниципального управления», которые собрали мэров более 70 российских городов.