Нижний Новгород, , 20:29 — REGNUM «Зима близко, или история о том, что Нижний Новгород снова не готов к отопительному сезону», — сообщает на своей странице в социальных сетях депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

По его словам, целый день из каждого района в приемной депутата раздаются звонки с жалобами жителей города на отсутствие отопления.

«Неужто резкое похолодание — это сюрприз для «ответственных лиц». А ещё непонятно, почему чиновники из года в год осенью борются с коммунальщиками, чтоб они запустили тепло. Почему изначально нельзя правильно заранее выстроить работу без всяких совещаний и «разносов»?» — недоумевает Курдюмов.

Он добавил, что такая работа похожа на борьбу с ветряными мельницами.

«Зимой воюем со снегом, осенью — с запуском тепла, летом — с уборкой улиц. Хотя, в принципе, все это должно систематически выполняться и так. Это их работа, за это они получают деньги», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Нижнем Новгороде теплом обеспечено 542 объекта социальной сферы и 2 228 жилых домов. Поставщик тепла АО «Теплоэнерго» заверяет, что полностью все жилые дома будут обеспечены теплом в течение 7−10 дней, по мере завершения пусконаладочных работ на внутренних системах отопления.