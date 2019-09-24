Кострома, , 20:27 — REGNUM С начала года более 9,5 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Костромской области прошли обследование на новых мобильных комплексах, — сообщает пресс-служба губернатора региона. Оборудование было доставлено в область по национальному проекту «Здравоохранение». До конца 2019 года планируется провести 800 обследований на мобильном маммографе и 1300 исследований на флюорографе.

Мобильный кабинет флюорографии Пресс-служба губернатора Костромской области

С января по сентябрь передвижной флюорографический комплекс сделал 83 выезда в районы, было обследовано 6900 жителей региона. Раньше такие исследования проводились только в центральных районных больницах и медицинских учреждениях областного центра.

Обследование осенью и в начале зимы получат жители Чухломского, Буйского, Кологривского, Сусанинского, Нерехтского и Красносельского районов области.