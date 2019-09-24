Москва, , 19:51 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента российской компании «Аэрофлот». Об этом говорится в распространённом 24 сентября пресс-релизе агентства.

Рейтинги авиакомпании в иностранной и национальной валютах повышены с уровня «BB-» до «BB», прогноз по рейтингам — «стабильный».

Деятельность «Аэрофлота» поддерживается сильной рыночной позицией на внутренних и международных маршрутах, которой способствует мультибрендовая стратегия компании, отмечается в комментарии агентства.

Напомним, ранее сегодня старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтингам Эрик Ариспе назвал главные препятствия для дальнейшего повышения суверенного рейтинга России.

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