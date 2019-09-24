Рига, , 19:47 — REGNUM Министр транспорта Латвии Талис Линкайтс позитивно настроен в вопросах торговли с Россией и даже увидел некую положительную динамику. В интервью латвийскому ТВ он призывал транспортные и логистические компании гибко реагировать на изменения рынка и постоянно оптимизировать свою работу.

При этом тему увольнения или сокращения сотрудников он обходил, предпочитая употреблять слово «оптимизация». При этом министр уверен в положительной динамике торговых отношений с Россией. «У нас вообще нет проблемных вопросов, даже экономических. В торговле между двумя странами наблюдается положительная динамика», — сказал Линкайтс. Его слова цитирует портал общественного вещателя LSM.

Отметим, что грузооборот как в целом в Латвии, так и в портах продолжает падать. За первое полугодие по железным дорогам и автотранспортом он снизился на 5,8%, объём транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам сократился на 10,5%, грузооборот в портах — на 0,2%.