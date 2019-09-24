Москва, , 19:43 — REGNUM Имеющихся в России запасов нефти и газа хватит на несколько десятилетий. Об этом 24 сентября сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на заседании общественного совета при Минэнерго.

«В земле находится запасов в среднем на 40 лет: 30 лет с небольшим по нефти, 50 лет — по газу», — приводит его слова ТАСС.

При этом замглавы Минэнерго отметил, что России не нужно экономить данные запасы. Их следует монетизировать с учётом их дальнейшего пополнения за счёт геологоразведки, так как в будущем стоимость ресурсов может снизиться, считает Сорокин.

«Мы через 40−50 лет можем не получить полную стоимость этих запасов», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Минприроды обновило свою оценку запасов полезных ископаемых в России. Самую большую долю в национальном достоянии составила нефть, запасы которой по сравнению с данными за 2017 год выросли на 8,7%.

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