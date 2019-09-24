Ашхабад, , 19:24 — REGNUM В Туркмению прибыла очередная партия грузовых машин из Татарии — 60 самосвалов КАМАЗ для государственного агентства «Тurkmenawtoulaglary» («Туркменские автодороги»), — передает «Arzuw news».

Отмечается, что предыдущую партию КАМАЗов, а именно около 140 единиц спецтехники и грузовых машин, также была распределена между предприятиями агентства, причем как столичными, так и региональным.

Планируется, что в общей сложности «Туркменавтодор» получит в 2020 — 2021 годах еще как минимум 450 специально оборудованных грузовых машин марки КАМАЗ.

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