Ашхабад, , 19:22 — REGNUM В регионах Туркмении возник дефицит хлопкового масла, невзирая на то, что сейчас в стране в самом разгаре кампания по уборке урожая хлопка, передает «Азатлык».

Также, по словам местных жителей, за последнюю неделю цены на хлопковое масло выросли сразу в два раза — с 6 манатов за литр до 11 — 13 манатов (со 110 до 210 — 238 рублей).

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Импортируемое из России подсолнечное масло, как отмечают туркменистанцы, также подорожало — с 13 манатов за литр до 15 — 18 манатов (с 238 до 274 — 329 рублей).

В государственных магазинах один литр неочищенного хлопкового масла стоит 2,6 маната (47 рублей), а в частных магазинах и на рынках его цена в два с лишним раза выше — 6 манатов (110 рублей).

Из-за его острой нехватки и разницы в стоимости жители регионов Туркмении вынуждены стоять в огромных очередях к государственным торговым точкам в ожидании дефицитного продукта.

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