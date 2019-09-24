Душанбе, , 19:17 — REGNUM За январь-август 2019 года из Таджикистана выехало на поиски работы в другие страны более 411 тысяч человек, что превышает показатель за аналогичный период 2018 года на 26%. Такие данные приводятся в отчёте «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане», который ежемесячно составляют в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана.

В документе сказано, что только в августе 2019 года около 54 тысяч таджикистанцев отправились в трудовую миграцию за рубеж. Это на 10 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По мнению авторов отчета, учитывая, что основным направлением является Россия, подобный рост трудовой миграции в 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года можно связать с ростом российской экономики, а также внесением поправок в соглашение о трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов, которые облегчают трудовую деятельность таджикистанцев в РФ.

Напомним, что по итогам первых семи месяцев 2019 года на заработки за рубеж отправились 357 тысяч таджикистанцев. Рост относительно прошлогодних показателей составил 27%.