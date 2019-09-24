Владикавказ, , 19:17 — REGNUM На границе с Грузией в пункте пропуска «Верхний Ларс» собралась очередь из почти 800 грузовых автомобилей. Машины стоят из-за проведения весового контроля. Многие водители превысили допустимый вес, пишет ТАСС.

В Северо-Осетинской таможне по этому поводу ИА REGNUM 24 сентября сообщили, что пункт пропуска «Верхний Ларс» в сторону Закавказья оснащен комплексом автоматического определения весогабаритных характеристик автотранспортных средств «Рубеж-М».

С его помощью сотрудники таможни в автоматическом режиме устанавливают вес и габариты грузовиков, а также нагрузку на ось или группу осей. При этом при нарушениях, выявленных в ходе проверки, связанных с превышением допустимой нагрузки на оси, возбуждаются дела об административном нарушении.

Очевидно, составление протоколов и вызывает длинные очереди из большегрузов на границе. Чтобы избежать наказания за нарушения, таможня советует не нарушать правила движения грузовых транспортных средств.