Душанбе, , 19:16 — REGNUM За период январь-август 2019 года предприятиями лёгкой промышленности Таджикистана было произведено продукции общей стоимостью 795,9 млн сомони или 82,1 млн долларов, что превышает показатели 2018 года за аналогичный период времени на 21,9%.

Отмечается, что за указанный период времени в 2019 году было произведено свыше 15,7 тонн пряжи, 400 тыс. м. шкур животных.

По сообщению министерства промышленности страны, доля лёгкой промышленности в структуре ВВП Таджикистана составляет 6%.