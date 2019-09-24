Москва, , 19:15 — REGNUM Главными препятствиями для дальнейшего повышения долгосрочного кредитного рейтинга России являются санкционные риски и низкие темпы экономического роста. Об этом заявил 24 сентября старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтингам Эрик Ариспе, передаёт RNS.

«Санкционный риск остаётся главным для рейтингового профиля России», — заявил он в ходе ежегодной конференции Fitch Ratings «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России 2019».

По словам Ариспе, одной из слабых сторон России являются также низкие темпы экономического роста. «Мы не считаем, что ситуация значительно улучшится в ближайшее время», — отметил он.

Кроме этого, добавил представитель Fitch, влияние на рейтинг оказывают и структурные факторы, во внимание принимаются такие показатели, как «верховенство права, эффективность управления, контроль за коррупцией».

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом. Вслед за этим были повышены кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга и ещё четырёх субъектов Федерации, а также рейтинги 21 российской финансовой организации.

В начале сентября вслед за повышением рейтинга России также был повышен долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Межгосударственного банка — расчётного и кредитного института стран СНГ. Рейтинг организации в иностранной и национальной валютах был повышен с уровня «BB» до «BB+» со «стабильным» прогнозом.