Москва, , 19:00 — REGNUM Введение отрицательной ставки по валютным вкладам приведёт к дедолларизации банковского сектора, но также может заставить большинство клиентов отказаться от хранения валюты в банках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Центробанк рассматривает возможность ввести отрицательные ставки по валютным депозитам после просьб некоторых крупных банков, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Сегодня закон не позволяет игрокам банковского сектора привлекать средства клиентов в валюте по отрицательным ставкам.

«Я думаю, ЦБ преследует здесь основную цель снизить долларизацию банковского сектора, которая сейчас по-прежнему превышает 25%. Отрицательные ставки по валютным депозитам значительно демотивируют клиентов открывать валютные вклады в соответствующих банках», — уверен Авакян.

В то же время, предполагает он, небольшие банки могут не присоединиться к такой инициативе регулятора, а наоборот, продолжат предлагать валютные депозиты по положительным ставкам.

«В этом случае можно ожидать некоторого притока клиентских денег на депозиты небольших банков именно в сегменте валютных депозитов», — считает Авакян.

Однако, по его словам, навряд ли граждане «побегут в мелкие банки». Доверие к ним среди населения РФ пока ещё очень низкое.

«Скорее всего, большинство либо будут держать валюту дома «под матрасом», либо найдут альтернативные способы хранения капитала — например, в иностранных банках или в еврооблигациях», — считает Авакян.