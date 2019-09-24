Великий Новгород, , 18:59 — REGNUM В Великом Новгороде, по данным на 17:00 24 сентября, к отоплению подключены 100% детских садов, школ и учреждений культуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре городской администрации.

Тепло также поступает в 92,8% учреждений здравоохранения. «Большинство неподключенных — это частные организации», — пояснили в мэрии.

Из 1282 жилых домов, имеющих центральное отопление, отопление есть в 1161 доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в городе начали 23 сентября.

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