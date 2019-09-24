Вильнюс, , 18:55 — REGNUM

В литовской Клайпеде сегодня, 24 сентября, отгружается первая в истории партия сжиженного природного газа для Эстонии, её доставил газовоз Coral Fungia, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Газ поставила российская компания «Новатэк» из сибирского Высоцка.

Литва ранее призывала Эстонию закупать норвежский СПГ, ради чего у Норвегии в аренду был взят СПГ-терминал, однако Эстония, как и Латвия, отказывалась от дорого норвежского газа, предпочитая дешёвый российский природный газ. СПГ-терминал в Клайпеде работал в полухолостом режиме, однако потом не афишируя стала покупать российский СПГ от «Новатэка».