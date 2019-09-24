Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций в отношении Венесуэлы. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Управлением по контролю за иностранными активами ведомства (OFAC) в санкционный список дополнительно включены четыре венесуэльских компании, работающие в нефтяном секторе страны, а также четыре нефтяных танкера, которые, по сведениям Вашингтона, перевозили нефть и нефтепродукты из Венесуэлы на Кубу.

Напомним, на минувшей неделе США в рамках ограничительных мер против Венесуэлы ввели санкции в отношении физических и юридических лиц Италии, Панамы и Колумбии.

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