Бишкек, , 18:43 — REGNUM Фонд обязательного медстрахования Киргизии теперь будет оплачивать 150 пациентам с хронической почечной недостаточностью проведение процедуры гемодиализа в частных клиниках, передает «24.kg».

На один сеанс диализа для каждого такого больного государство будет выделять по 4 700 сомов (4 300 рублей). Сделать это удалось за счет установления единой фиксированной цены для всех частных медицинских учреждений.

Как отмечают в министерстве здравоохранения, сейчас в Киргизии насчитывается свыше полутора тысяч больных с почечной недостаточностью, получающих гемодиализ. Из них бесплатно — только 604 пациента, и еще 764 по льготной цене — 550 сомов (500 рублей) за сеанс.

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