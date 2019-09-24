Москва, , 18:46 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева проведёт социологическое исследование среди предпринимателей на предмет административного давления на бизнес в столице. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена столицы.

Цель исследования — выявить уровень давления на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов и на уровне административных округов столицы.

«Сейчас Москва — лидер среди российских регионов по инвестиционной привлекательности. Конечно, стоит задача удержать эти позиции и в будущем. Но для этого нужно не стоять на месте, а постоянно совершенствовать деловой климат столицы», — заявила Минеева на открытии общественной приемной в Центральном административном округе.

По мнению московского бизнес-омбудсмена, снижение административного давления является резервом для роста. Ведь на данный момент столица находится не на лидирующих позициях по индексу административного давления, отметила Титова.

Всего в рамках социологического исследования планируется опросить от тысячи до полутора тысяч бизнесменов. Результаты должны быть представлены в декабре 2019 года.

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