Анкара, , 19:39 — REGNUM Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой заявил: «Туристический сезон прошел очень благоприятно. На 2019 год мы ставили себе целью принять 52 млн туристов, и мы можем ее достичь».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Нури Эрсой отметил: «У нас намечен плотный рост на 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. Это касается как роста непосредственно туристического потока и количества туристов, так и роста наших доходов. То есть мы планируем увеличивать доходы как от возрастания массы туристов, так и от каждого туриста отдельно».

Министр добавил: «Планы на туристический сезон были вполне удачно реализованы. 27 сентября мы сделаем подробный доклад, касающийся нашей стратегии в туристической сфере на 2023 год. Каждый ещё более ясно увидит то, как мы планируем, и как мы развиваем сектор. Мы уверены, что достигнем новых значений».