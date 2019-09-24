Нью-Йорк, США, , 18:11 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали торги в «зеленой зоне» после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых переговоров с Китаем, 24 сентября передает агентство Reuters.

Через полчаса после открытия рынка индекс Dow Jones вырос на 97,17 пункта (0,36%), до 27 047,16 пункта, индекс S&P 500 вырос на 11,12 пункта (0,37%), до 3002,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 34,89 пункта (0,43%), до 8147,35 пункта.

Ожидается, что очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем возобновится через две недели.

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