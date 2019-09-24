Севастополь, , 18:05 — REGNUM Севастопольский городской суд удовлетворил апелляцию правительства города-героя об отмене решения суда первой инстанции, признавшего чиновников в бездействии по отношению принятия генерального плана города. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

«Согласно решению суда, правительство должно было в течение трёх месяцев внести Генплан на рассмотрение в городской парламент для его утверждения», — отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генплана города разрабатывался с 2015 года. В мае 2017 года он был представлен на общественных слушаниях, по итогам которых горожане высказали около 10 тысяч замечаний к нему. Позже прокуратура подала иск к правительству города, а суд первой инстанции его удовлетворил, постановив, что чиновники проявили незаконное бездействие в подготовке проекта генплана.

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