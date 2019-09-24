Махачкала, , 18:29 — REGNUM В Дагестане обследуют 50 многоквартирных домов, построенных с нарушениями градостроительного законодательства. На проведение этих работ Минстрой России из резервного фонда правительства РФ выделит республике более 25,4 млн рублей. Об этом сказано в постановлении, размещенном 24 сентября на портале правовой информации.

В документе указано, что в ходе обследования должны быть даны заключения о том, насколько возведенные жилые дома соответствуют требованиям технических регламентов, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и т. д.

Кроме того, специалистам предстоит определить, сколько будет стоить приведение этих многоквартирных домов в полное соответствие со всеми указанными требованиями. Все работы, согласно постановлению, должны быть проведены до конца января 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля текущего года вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко на собрании гильдии строителей СКФО заявил, что в республике более 400 многоквартирных домов построены с нарушениями норм и правил. Для ввода всех этих объектов в гражданский оборот, как отметил тогда зампред правительства региона, необходимо порядка 200 млн рублей.